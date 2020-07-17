Вверх по лестнице, ведущей вниз: снижение смертности не поможет демографии Башкирии

Posted 17 июля 2020, 06:47
Published 17 июля 2020, 06:47
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
По плану нацпроекта «Здравоохранение», к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек — к началу текущего года в регионе насчитывается 4,037 млн человек. План по росту населения за «пятилетку» для республики весьма амбициозный — вернуться к своим же показателям 20-летней давности сложнее, чем кажется: темпы рождаемости падают, молодежь уезжает из региона, младенческая смертность растет, а объем населения в Башкирии стабильно сокращается с 2016 года.
Один из ключевых пунктов в борьбе за рост населения — смертность. Этот показатель за несколько лет в Башкирии медленно сокращается — с 54 тыс. человек в 2015 году до 49,1 тыс. человек в 2019 году. Попробуем проанализировать эту ситуацию, поскольку в оценке смертности есть нюансы, которые заставляют иначе смотреть на эту пока что позитивную тенденцию.
Нет визита к врачу — нет болезни
В числе причин смертей в регионе лидирующие позиции занимают болезни кровеносной системы. Если в 2002–2012 годах в республике доля таких смертей составляла в среднем 29,1%, то по итогам 2019 года она достигла уже 41,8%. При этом минздрав республики фиксирует снижение этого показателя за последние несколько лет: в 2017 году от болезней системы кровообращения умерли 19,3 тыс. человек (-4,7% по отношению к прошлому году), в 2018 году — 22,9 тыс. человек (+7,9%), в 2019 году — 20,5 тыс. человек (-10,3% по отношению к прошлому году). То есть динамика этого показателя нестабильная — при том, что доля смертельных случаев от этих болезней по-прежнему остается высокой.
В начале июля «Медиазона» провела исследование статистики смертности за апрель–май текущего года в России на основе методики сверхнормативной смертности — сравнении показателей этого года со средним уровнем смертности за 2015–2019 годы. Судя по аналитике, реальная картина смертности в регионах в эти месяцы складывалась иначе, чем об этом заявляли власти: из-за недоучета, «нерегистрации умерших» общая смертность в большинстве регионов снизилась.
— Росстат формирует ежемесячную статистику, собирая данные региональных ЗАГСов. После начала эпидемии и объявления режима нерабочих дней ЗАГСы изменили график работы — это повлияло на регистрацию смертей. Кроме того, свидетельства о смерти выдают только по факту обращения в ЗАГС, а во время карантина люди стараются не выходить из дома, — отмечается в исследовании.
Что касается Башкирии, здесь также наблюдается снижение общей смертности в сравнении со средним уровнем смертности за 2015–2019 годы. В апреле смертность снизилась на 3,6% (-155 случаев), в мае — на 5,6% (-252 случая).
Стоит отметить и свежие данные Росстата за те же месяцы. Опустим относительно небольшую разницу в статистике смертности от коронавируса. Интереснее, что смертность в ПФО, которая в первом квартале текущего года снизилась на 0,5%, в мае, по данным Росстата, резко скакнула на 7%. В Башкирии смертность в мае в сравнении с данными годовой давности выросла на 10%. Так называемая избыточная смертность составила 689 человек.
Эксперты, конечно, уточняют, что далеко не каждая «избыточная» смерть второго квартала 2020 года в России является смертью от коронавируса, но многие летальные случаи оказываются так или иначе с ним связаны. На слуху у многих примеры гибели людей, страдавших тяжелыми недугами и не получивших своевременную медицинскую помощь из-за карантина в больницах или чрезмерной перегруженности врачей.
Между городом и наковальней
Тем временем, как говорится, не ковидом единым. Говоря откровенно, у нас и без ковида всё было далеко не так благополучно, как хотелось бы. Так, в Башкирии, где сохраняется высокий удельный вес сельского населения (городское население — 62%, сельское — 38%), более высокий уровень смертности остается именно на селе: в частности, коэффициент смертности в регионе в последние пару лет составил 14,6, в городах — 11,1.
Начальник центра исследования социального развития и формирования человеческого капитала ИСИ РБ Римма Ахметьянова в рамках «Демографических чтений» Института стратегических исследований РБ подчеркнула, что показатели смертности в регионе напрямую связаны с проблемами медицинского обслуживания за городской чертой:
— В сельском здравоохранении республики существует ряд проблем, среди которых можно отметить нехватку врачей и среднего медицинского персонала, дефицит фельдшерско-акушерских пунктов, плохие дороги, ограничения возможностей вызова скорой помощи. Особой проблемой является отсутствие врачей «узких» специальностей. Во многих районах не организована или не соответствует нормативам работа мобильных медбригад, призванных обеспечить доступность медицинской помощи сельским жителям.
По словам Риммы Ахметьяновой, главная проблема лечебно-профилактических учреждений сельских территорий — недоукомплектованность медицинскими кадрами. Так, например, в 14 районах менее 20 врачей на 10 тысяч человек (наименее укомплектованы кадрами Стерлибашевский, Кигинский, Бурзянский, Бакалинский, Бижбулякский районы).
— Несмотря на реализацию федеральных и республиканских программ по привлечению в отрасль врачей, обеспеченность населения врачами и средним медперсоналом практически не изменилась. Сохраняется высокий коэффициент совместительства, что оказывает отрицательное влияние на качество оказания медпомощи, — добавляет Римма Ахметьянова.
Аналитика социологических опросов в сельской местности региона показывает, что наиболее частыми проблемами оказываются нехватка нужных специалистов, большие очереди и трудности при записи на прием, плохое материально-техническое обеспечение, нехватка лекарств или оборудования, а также невнимательность и недостаточная квалификация персонала.
Примечательно, что зачастую негативные оценки уровня медобслуживания среди жителей села характерны, в том числе, для молодежи в возрасте 25-34 лет — то есть представителей того самого возраста, когда чаще всего в регионе решают заводить детей.
— 70% сельских жителей имеют определенные проблемы со здоровьем, из них 30% — даже не обращались к врачу. Ввиду этого значительная часть населения, проживающая в селах и деревнях, относится к группе риска. Эти 70% — как раз тот резерв по снижению смертности населения, с которым необходимо активно и качественно работать. В настоящее время сельское здравоохранение в республике наиболее слабое звено в сфере социальных услуг, поэтому оно должно стать одним из приоритетов в области развития социальной инфраструктуры сельских территорий, — считает аналитик.
Как отмечает главный специалист-эксперт Башкортостанстата, старший научный сотрудник ИСИ РБ Салават Кадыров в своем исследовании «Здоровье населения: проблемы оценки», даже в условиях недостаточного развития здравоохранения и относительно низкого уровня благосостояния, благодаря даже только лишь популяризации здорового образа жизни можно добиться повышения продолжительности жизни населения. Только вот поведение в направлении самосохранения у значительной части нашего населения находится на низком уровне.
— Достаточно показателен тот факт, что каждый пятый житель Башкирии не проходит медосмотр или не делает назначенные врачом лечебные процедуры, — отмечает Салават Кадыров. — Как показывает отечественная практика, одной из самых значимых проблем социального развития является отсутствие необходимой информации о той или иной социальной услуге. В частности, как показали результаты проведенного опроса, население крайне низко информировано о возможности получения медицинских услуг на бесплатной основе. Так, не знакомы с перечнем бесплатных медицинских услуг 30% респондентов, причем в сельской местности такой категории населения почти 40%.
Криминальные отклонения
Главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Сергей Егорышев в статье «Криминальный фактор в демографическом развитии регионального социума (на примере республики Башкортостан)» отмечает, что главная особенность современного этапа демографической ситуации — два параллельных процесса: низкая рождаемость и высокая смертность, которые, ведут к «резкому и катастрофическому сокращению населения»:
— Самой распространенной и очевидной причиной сокращения людских ресурсов является смертность: в статистике ее причин выделяются внешние, связанные не с заболеваниями или старостью, а с внешними воздействиями умышленного и неумышленного характера, — считает он.
По данным Сергея Егорышева, смертность населения региона только от внешних причин снижается: в 2016 году она составила 10,1% от числа умерших, в 2018 году — 8,9%. Важно отметить, что среди этих причин преобладают самоубийства: на них в среднем приходится 20% смертей от внешних причин, на убийства — 4,5%.
— Несмотря на проявившуюся с 2012 года тенденцию сокращения числа суицидов, их уровень остается выше средних показателей по стране. Так, например, в 2017 году в республике на 100 тысяч человек приходилось 22 смерти в результате суицида, а по России — 14. Статистика фиксирует и сокращение числа убийств, но это примерно в три раза меньше тех, кто погиб не сразу в результате совершенного против него преступления, а через некоторое время.
Стоит отметить, что с 2010 по 2018 годы общее число самоубийств в Башкирии снизилось почти вдвое — с 1627 до 827 (при этом республика побывала в лидерах среди регионов в таком позитивном рейтинге). Власти Башкирии связывают это явление с созданием республиканского Центра психотерапии и принятием программы профилактики суицидов. Добавим, что параллельно с этим существенно повысились показатели в другом блоке внешних причин смертности, в данном случае речь идет о так называемых повреждениях с неопределенными намерениями (ПНН), это случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод об истинной причине смерти человека. В последние годы в структуре смертности от внешних причин смерти ПНН занимают лидирующее место — например, в 2018 смертность от ПНН даже превышала смертность от самоубийств почти в два раза. Все это наверняка свидетельствует об ухудшении качества установления причин смерти. Ранее Медиакорсеть анализировала эту проблему и вполне объемно зафиксировала скепсис аналитиков относительно официальной статистики суицидов в регионе.
Возможно, нечто подобное происходит сейчас и со статистикой по коронавирус. Не исключено, что в данном случае «резервуаром», куда переводится часть «нежелательных» для аналитиков смертей, выступают показатели больных пневмонией.
Кроме того, Сергей Егорышев подчеркивает: убийства и покушения на убийство относятся к разряду тяжких и наиболее тяжких преступлений, а их в Башкирии за 2019 год было зарегистрировано 12503 факта (на 7,1% больше, чем годом раньше), причем в общем объеме преступлений они составляют 22,6%. По цифровому значению этого показателя республика лидирует в ПФО и находится на 8-м месте среди субъектов России:
— Криминальные отклонения от нормы в целом сдерживают социально-экономическое развитие, проявляясь в больших материальных потерях, в исключении из активной социальной жизни и производительного труда значительного числа людей, ставших алкоголиками и наркоманами, страдающих психическими заболеваниями, осужденных к лишению свободы за преступления и т. п. Все это, пусть косвенно, но влияет на показатели рождаемости, продолжительности жизни и смертности, на качество жизни, состояние общественного сознания, а также в целом на атмосферу в обществе. Однако, даже несмотря на скрытое влияние криминального фактора на смерть людей, учитывать эти данные необходимо.
P. S. При этом региональные власти настроены оптимистично:
— Наша республика — один из тех субъектов Российской Федерации, где смертность падает. Вот несмотря ни на что, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что из-за ковида улучшаются какие-то показатели, поскольку люди перестают обследоваться и боятся в больницу идти, куда они не могли ранее попасть по онкологии и так далее, у нас смертность падает. Посмотрим, вот сейчас полгода пройдет. Но за пять месяцев у нас смертность падает, хотя в других субъектах во многих она растет, и она является следствием ровно вот этой работы, потому что для нас нет ни одного участка, где погибают люди, где мы не занимались, — сообщил глава региона Радий Хабиров на минувшем совещании в правительстве республики.
Пока непонятно, какой в итоге будет статистика убыли населения по итогам 2020 года с учетом последствий пандемии коронавируса, но определенно можно утверждать, что снижение смертности незначительно влияет на общую демографическую ситуацию в регионе. Но уже сейчас ясно: ключевым фактором, который станет решающим в оценке роста численности населения, должна стать рождаемость, темпы падения которой пока, к сожалению, не удается остановить.