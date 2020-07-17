Вверх по лестнице, ведущей вниз: снижение смертности не поможет демографии Башкирии

В числе причин смертей в регионе лидирующие позиции занимают болезни кровеносной системы. Если в 2002–2012 годах в республике доля таких смертей составляла в среднем 29,1%, то по итогам 2019 года она достигла уже 41,8%. При этом минздрав республики фиксирует снижение этого показателя за последние несколько лет: в 2017 году от болезней системы кровообращения умерли 19,3 тыс. человек (-4,7% по отношению к прошлому году), в 2018 году — 22,9 тыс. человек (+7,9%), в 2019 году — 20,5 тыс. человек (-10,3% по отношению к прошлому году). То есть динамика этого показателя нестабильная — при том, что доля смертельных случаев от этих болезней по-прежнему остается высокой.