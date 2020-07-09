Беды с демографией: Башкирия рискует не выполнить план нацпроекта

Posted 9 июля 2020, 06:21
Published 9 июля 2020, 06:21
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Начиная с 2016 г. население Башкирии ежегодно сокращается. Если к началу 2015 года в регионе проживало 4,071 млн человек, то к началу 2020-го — 4,037 млн человек. При этом по плану нацпроекта «Демография» в регионе к 2024 году должно проживать 4,1 млн — это уровень, который сохранялся в регионе в 1998–2003 гг.
Когда речь заходит о необходимости роста населения в регионе, в первую очередь имеют в виду увеличение рождаемости. С этим направлением в республике есть проблемы.
За секунду до пробуждения
— Если мы не примем комплексные мероприятия по увеличению рождаемости, мы будем падать и падать. Это будет как страшный сон, когда четырехмиллионная республика превратится в трехмиллионную, для нашей управленческой команды — это самый страшный позор, — отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров на доклад Ленары Ивановой о том, что в 2019 году в республике рождаемость снизилась на 10%.
Доцент БашГУ Танзиля Даутова на «Демографических чтениях» Института стратегических исследований РБ подчеркнула, что один из важнейших факторов, который напрямую влияет на демографическую ситуацию в регионе, — это численность женщин репродуктивного возраста:
— Этот фактор оказал ощутимое воздействие на динамику числа рождений в последнее десятилетие и, как считают исследователи, сохранит силу своего влияния в предстоящие 15–20 лет. Так, до 2010 года в возрастной группе женщин 20–29 лет, которая вносит основной вклад в рождаемость, шел рост численности. Это было многочисленное поколение женщин, рожденных в 80-х. А с 2010 года эта возрастная группа начала постепенно выходить из репродуктивного возраста, заменяясь малочисленным поколением рожденных в 90-х.
Добавим, что год назад в регионе насчитывалось 934 тыс. женщин репродуктивного возраста (за последние 13 лет их стало меньше на 200 тыс.). Согласно прогнозу, который приводит Танзиля Даутова, если в 2016 году 20-29-летние матери рожали около 31% детей в республике, то к 2024 г. этот показатель упадет до 22,7%.
Социолог Института Социологических исследований Рената Комлева в своем исследовании «Эволюция рождаемости по очередности рождений в РБ» отмечает, что основная проблема в настоящее время в демографической ситуации Башкирии — это резкое снижение интенсивности первых рождений, откладывание их на более поздний возраст. В частности, возраст впервые родивших женщин вырос на 2 года за 2005–2018 гг.
— Этому способствует несколько факторов — ухудшение экономической ситуации, которое проявляется в снижении реального уровня доходов, безработице, отсутствии стабильности, а также изменение ценностных установок современной молодежи — ослабление роли семьи, ориентация на саморазвитие и самореализацию. В результате репродуктивный потенциал поколений 70-80-х годов понемногу исчерпывается, а новые поколения не спешат обзаводиться семьями. Это грозит новым значительным снижением рождаемости.
По мнению социолога, в этих условиях возможным решением может стать право получения материнского капитала уже на первого ребенка. Вместе с региональными мерами, возможно, это позволит избежать сильного падения интенсивности первых рождений.
Где нас нет
Дело не только в демографических ямах (нынешняя яма продолжится предположительно до 2025 года), которые связаны с беби-бумом, но и в миграционном оттоке населения в другие регионы. И хотя миграционная убыль медленно идет на спад (до 11 тыс. человек в год в 2011–2016 гг., около 8 тыс. человек в 2017–2018 гг.), тенденцию в Башкирии не удается переломить почти 10 лет.
Проблема еще и в том, что больше всего уезжают именно молодые люди 15-29 лет — причем больше женщин, чем мужчин — а прибывает население старше 50. Как отметили на прошлогоднем круглом столе «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития Уфы», отъезд значительной части выпускников объясняется невозможностью найти здесь работу по специальности либо недостаточно высоким уровнем зарплат, особенно у квалифицированных специалистов. Также свою роль играет стремление населения к жизни в более крупных городах с развитой социально-экономический инфраструктурой.
Примечательно, что всемирно известный певец из Уфы Ильдар Абдразаков в интервью подчеркнул, что не хочет никого убеждать, в том, что необходимо оставаться жить и работать в республике:
— Я никого убеждать не хочу. Наоборот, нужно ребят отпустить, потому что они уедут туда, где смогут набраться опыта. Сидя на одном месте, ты варишься в одном котле. Того опыта, который человек наберется здесь, — этого мало.
И тут возникает вопрос — захочется ли молодым специалистам возвращаться в регион, где официальные зарплаты не успевают за реальными доходами? Кажется, если разобраться, почему регион медленно, но уверенно стареет, то ответ на этот вопрос станет более очевидным.
Помимо межрегиональной миграции, стоит отметить и миграционный обмен внутри региона — между сельской местностью и городами. Начальник отдела статистики населения и здравоохранения Башстата Ирина Утяшева в своем исследовании «Социально-территориальные особенности рождаемости в РБ» подчеркивает, что ситуация с изменением численного состава женщин репродуктивного возраста усугубляется особенностью расселения женского и мужского населения на территории республики.
В частности, в 2011–2019 гг. численность женщин в возрасте 15-49 лет сократилась в городской местности на 8,3%, в сельской — на 22%. В результате продолжающая рост диспропорция в соотношении полов в городе (преобладание женщин) и в селах (преобладание мужчин) также влияет на брачно-семейную ситуацию, и, как следствие, на общие показатели рождаемости в регионе.
Неуверенное будущее
В начале текущего года правительство региона приняло «дорожную карту» по стимулированию рождаемости в регионе. В числе программ — проект «Подари мне жизнь», который был разработан для снижения количества абортов. Предполагается, что специалисты (в том числе психологи и священнослужители) будут проводить консультации; планируется, что в результате «повышения качества доабортного консультирования» к 2024 году могут добавиться еще 2480 «дополнительных» рождений.
В январе эта программа вызвала сильный резонанс — согласно одному из пунктов, предполагалось материальное поощрение в размере 5 тыс. руб. для акушеров-гинекологов, которые смогут переубедить беременных женщин, решивших сделать аборт. Впоследствии республиканский Минздрав сообщил, что это устаревший проект программы, который не соответствует действительности.
Так или иначе без очевидного ответа остается вопрос: что важнее — родить ребенка, будучи не уверенным в возможности обеспечить ему будущее, или не рожать вовсе? Даже учитывая многочисленные выплаты, которые на фоне «коронакризиса» и подскочивших цен кажутся еще менее существенными. Для статистики ответ очевиден, для потенциальных родителей — нет, особенно в связи с благосостоянием страны и региона в частности, где политическую активность можно вызвать дешевыми продуктами. И, конечно, никто не отменял быстрорастущую безработицу из-за пандемии.
На всех не хватит?
В соцсетях периодически вспыхивают обсуждения размера выплат, предоставляемых семьям с детьми. Доценты Ставропольского ГМУ Валерия Бруснева и Валентина Горбунова в своем исследовании «Тенденции рождаемости в современной России и проблемы демографической политики» подчеркивают, что по демографической ситуации бьет снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с детьми, а это 78% от всех бедных домохозяйств. По их мнению, вновь вводимые меры поддержки рождаемости пока не могут переломить общей тенденции: нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми нацпроекта «Демография» — 0,47% ВВП в год — не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста населения.
— К сожалению, нам пока не удалось побороть тенденцию сокращения рождаемости, которую мы наблюдаем с 2015 года. Эта тенденция характерна и для многих развитых стран мира. Связано это с сокращением количества регистрируемых браков, старением брачности и материнства», — заявил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. — 16 тысяч семей Башкирии получили выплаты в среднем на 2 млрд рублей, объем финансирования поддержки многодетных семей составил 6,7 млрд рублей. Расширена категория многодетных семей, рассчитывающих на единовременную денежную выплату в размере 622,8 тысяч рублей. Были приняты также серьезные усилия по укреплению здравоохранения.
По словам министра семьи, труда и соцзащиты РБ Ленары Ивановой, в ближайшие несколько лет работа по улучшению демографической ситуации будет направлена на улучшение репродуктивного здоровья населения и повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий, создание механизма сдерживания миграции молодого населения, развитие инфраструктуры, дружественной семье, формирование ценностных установок и положительного образа семьи с детьми — всего предусмотрено свыше 30 различных мероприятий. По предварительным данным, их реализация все-таки даст к 2024 году дополнительный прирост в 8414 рождений — большей частью за счет развития ЭКО, мер по предотвращению абортов и улучшения репродуктивного здоровья.
P.S. И снова о коронавирусе
Мнения специалистов о том, как пандемия повлияет на демографическую ситуацию в стране, разнятся. Например, демографы из Российской академии народного хозяйства и госслужбы считают, что страну ждет новая демографическая яма по числу рождений, глубина которого будет зависеть от длительности и тяжести кризиса. По их мнению, после эпидемий наступает «пауза в беременностях»: число рождений сокращается на 15–25% от среднего ежемесячного показателя.
При этом руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев подчеркивает, что пребывание семей на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции должно пойти на пользу демографической ситуации, а в последние месяцы наблюдался «тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности».
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