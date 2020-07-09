Беды с демографией: Башкирия рискует не выполнить план нацпроекта

Так или иначе без очевидного ответа остается вопрос: что важнее — родить ребенка, будучи не уверенным в возможности обеспечить ему будущее, или не рожать вовсе? Даже учитывая многочисленные выплаты, которые на фоне «коронакризиса» и подскочивших цен кажутся еще менее существенными. Для статистики ответ очевиден, для потенциальных родителей — нет, особенно в связи с благосостоянием страны и региона в частности, где политическую активность можно вызвать дешевыми продуктами. И, конечно, никто не отменял быстрорастущую безработицу из-за пандемии.