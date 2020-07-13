Росстат сообщил о 13 «лишних» смертях от коронавируса в Башкирии

Издание «Правда ПФО» вновь представило анализ свежей статистики об уровне смертности в стране, опубликованной Росстатом.
И вновь обнаружилось существенное расхождение между цифрами, которые представляет минздрав РБ, и данными Росстата. Если минздрав по-прежнему настаивает на том, что от коронавируса в Башкирии умерло не более 19 человек, опираясь на результаты посмертных экспертиз, то Росстат бесстрастно публикует информацию о том, что за апрель и май в нашей республике ушли из жизни уже 32 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отчет на эту темы был опубликован Росстатом в конце минувшей недели.
Помимо этого, Росстат «засветил» еще один аспект темы смертности в регионах. По данным ведомства, смертность смертность в ПФО, которая в первом квартале текущего года снизилась на 0,5%, в мае резко повысилась на 7%. В Башкирии смертность в мае в сравнении с данными годовой давности выросла на 10%. Так называемая избыточная смертность составила 689 человек.
Всего же по стране за апрель-май этот показатель составил 23 тысячи человек (+11% к уровню мая 201 года). Печальные рекорды поставлены в Дагестане, где смертность возросла на 60%, в Москве – на 57%, в Санкт-Петербурге – на 47%.
В ПФО в таком антирейтинге лидируют Мордовия (плюс 47%), Пензенская (плюс 26%) и Саратовская (плюс 19%) области. В Башкирии рост смертности составил в мае 10%.
Издание уточняет, что, само собой, далеко не каждая избыточная смерть второго квартала 2020 года в России является смертью от коронавируса, но многие летальные случаи так или иначе с ним связаны. На слуху у многих примеры гибели людей, страдавших тяжелыми недугами и не получивших своевременную медицинскую помощь из-за карантина в больницах или чрезмерной перегруженности врачей.
Напомним, ранее, в апрельском отчете Росстата в Башкирии были указаны 23 ковид-смерти при официальных данных в 18 смертей. В мае официально данный список пополнился на одного человека, но в Росстате дали прирост в девять человек.
Публикация данных Росстата за июнь ожидается в начале августа, перед какими-нибудь тихими выходными. Специалисты ожидают, что список погибших от коронавирусной инфекции вновь существенно пополнится, несмотря на сдержанные официальные отчеты.