Росстат сообщил о 13 «лишних» смертях от коронавируса в Башкирии

И вновь обнаружилось существенное расхождение между цифрами, которые представляет минздрав РБ, и данными Росстата. Если минздрав по-прежнему настаивает на том, что от коронавируса в Башкирии умерло не более 19 человек, опираясь на результаты посмертных экспертиз, то Росстат бесстрастно публикует информацию о том, что за апрель и май в нашей республике ушли из жизни уже 32 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отчет на эту темы был опубликован Росстатом в конце минувшей недели.