Неделя в Башкирии: «алиби» Сыртлановой, сироты в полиции, бизнес на костях природы

Posted 17 июля 2020, 20:10
Published 17 июля 2020, 20:10
Modified 3 февраля, 06:37
Updated 3 февраля, 06:37
Одна из самых раскаленных и насыщенных рабочих (или, если вам чуть более повезло, отпускных) недель месяца уже завершилась.
В начале недели глава Башкирии Радий Хабиров четко обозначил ориентиры на ближайшее время — ни о каком полном снятии режима самоизоляции речи идти не может. Правда, не знаем, кто его соблюдает — достаточно оглянуться вокруг. Но указ есть указ.
Синоптики официально признали башкирскую жару аномальной. В некоторых районах, вы не поверите, даже термометры на солнце разбивались.
На еженедельной оперативке власти республики похвастались сокращением миграционной убыли населения — она снизилась примерно на 40%. Может, это связано с тем же режимом карантина и самоизоляции? Впрочем, об этом мы узнаем точно в конце августа, когда станут окончательно известны статданные.
Кстати, о статистике. Росстат на этой неделе сообщил о 13 «лишних» смертях от коронавируса в Башкирии. Ответственно заявляем — мало кто уже верит в настоящие цифры башкирского минздрава по коронавирусу. А верит ли сам минздрав?
Жители аварийного дома на Шота Руставели в Уфе и не думают сдаваться под грузным натиском ПСК-6. Одна из активисток, уфимка Алла Яковлева, вышла на серию одиночных пикетов у Кремля, где вновь напомнила властям всех уровней о своей проблеме.
Один из самых читаемых текстов недели посвящен транспортной реформе (помните такую?) и коллапсу, который произошел в минувшую пятницу у Бельского моста (впрочем, там почти каждую пятницу коллапс, уфимцы нас поймут). Наш эксперт Рустем Шайахметов делится своим мнением о том, как решить проблему.
Крутое пике! В Башкирии за последние 4 месяца на целых 2% увеличилась рождаемость. И для республики, давно утонувшей в демографической яме, это прямо-таки прорыв. Причем тут пике, понятно из материала.
Знаменитая Курочкина гора, о которой слагают десятки городских легенд, стала за последний месяц очагом заражения геморрагической лихорадкой.
В мэрии Уфы на этой неделе вновь остались недовольны поведением горожан. А все потому, что некоторые жители столицы, видите ли, не совсем культурно ведут себя, находясь у нового фонтана «Танцующие журавли»: моют себя, животных, и, простите, справляют малую нужду. А еще дети голышом купаются и ломают всякое. Короче говоря, ведите себя культурно, граждане, — намекают нам чиновники.
Свежие новости из инфекционного госпиталя под Уфой — не успев торжественно открыться более месяца назад, он уже фактически оказался заполнен. Коечный фонд поручено увеличить.
Печальные новости из УГАТУ — здесь за последнюю неделю скончались два уважаемых преподавателя — 71-летний декан общенаучного факультета Владимир Водопьянов (предположительно скончался от коронавируса) и 81-летний профессор Леонид Ширяев, доктор философских и социологических наук (от сердечной болезни). Светлая память.
Медиакорсеть продолжает писать о проблемах башкирских сирот. В Благовещенске на этой неделе чиновник администрации заявил двум отчаявшимся получить жилье девушкам-сиротам, что они положенных от государства квартир могут не получить вообще, если будут продолжать вести активную деятельность. Девушек забрали на 5 часов (!) в полицию для составления протокола при том, что одна из них беременна. В конце концов, одной из них присудили 24 часа обязательных работ.
Аномальная жара убивает. Во всех смыслах. Если на водоемах республики рекордными темпами погибают люди, то леса задыхаются в пожарах. Огненная стихия разыгралась в Нижнем селении под Белорецком — более 3 га было охвачено огнем, который тушили не только спасатели и пожарные, но и простые неравнодушные люди, объединившиеся благодаря соцсетям. Пример белоречан, безусловно, вдохновляет.
Рубрика «Спасибо врачам». Врачи скорой помощи Благовещенского района пожаловались на чудовищные условия труда. Достаточно убедиться в их эмоциональном заявлении, посмотрев короткое видео, от которого буквально мурашки по телу: гнилые стены, матрасы, развалившийся унитаз, ни намека на банальные санитарно-гигиенические условия. В минздраве сказали, что комнаты медиков ждет обязательный ремонт. Правда, пока только косметический…
Один из главных материалов недели, если не месяца. В распоряжении редакции Медиакорсети оказалась копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Юлии Латыповой (сестры Юлая Аллаярова, умершего втРКБ во время карантина), она требует привлечь к ответственности руководство РКБ имени Куватова. Постановление следкома об отказе в возбуждении уголовного дела, как мы полагаем, основано на показаниях Эльзы Сыртлановой, которая заявила следователям… что подчиненные ей ни разу не сообщали о вспышке пневмонии в РКБ.
Ну, тут мы не удивлены, прямо скажем, но доказательства, а именно — протоколы утренних оперативок в больнице — говорят об обратном — данная тема часто обсуждалась на утренних летучках в РКБ, и о ней не могли не докладыватьбывшему главврачу больницы. Мы будем очень внимательно следить за ходом истории.
В пятницу, 17 июля, УМПО отметило 95-летний юбилей. Ожидалось авиашоу «Русских витязей», однако его отменили по указанию Роспотребнадзора. При этом на переполненные пляжи и маршрутки с людьми без кондиционеров проверяющие упорно не обращают внимания.
Случилась очередная вспышка коронавируса — на этот раз снова в Нефтекамске, самом пораженном инфекцией городе Башкирии после Уфы. Речь идет о предприятии «Нефаз».
Большой, важный и горячо обсуждаемый материал недели посвящен проблеме внутреннего туризма республики. Журналист Медиакорсети попыталась разобраться, кто несет ответственность за состояние наших природных памятников. Без лишнего пафоса — пришли к ужасающим выводам.
На этой неделе стало известно, что за весь период наблюдений более чем у 200 беременных женщин республики выявили коронавирус. Есть и тяжелые случаи. Пожелаем всем будущим мамам, а также их малышам здоровья.
Катастрофическая ситуация с нехваткой воды возникла у жителей так называемого элитного (таким его уже, конечно, не назовешь) поселка под Уфой — «Зубово лайф». В 40-градусную жару несколько многоэтажных домов остались без холодного и горячего водоснабжения. Проблема при этом не решается до сих пор. А новые дома все строятся…
Ужасы башкирского туризма — жители республики просят спасти несчастного медвежонка от «бизнесмена». Делец посадил косолапого на цепь, лишил его воды и еды и начал водить за деньги по пляжам Кандрыкуля. Полный беспредел, одним словом.
Помните о «Большом брате». Башкирия вошла в число регионов, усердно следивших за жителями во время пандемии.
Показатели смертности в республике медленно снижаются, но это, скорее всего, не поможет региону достичь целевых показателей национального проекта к 2024 году. Почему — объясняем подробно тут.
16 июля в Башкирии едва не случилась масштабная экологическая катастрофа. Сотрудникам МЧС поступил сигнал о сильном загрязнении неизвестным веществом реки Сим вблизи деревни Асканыш в Иглинском районе. Очевидцы заметили на поверхности воды радужное пятно. Выяснилось, что неизвестные нашли затонувшую баржу и начали выкапывать ее с целью сдать в металлолом. Как говорится, угадай страну по фото. В данном случае, по заголовку.
Медиакорсеть следит за развитием событий и желает читателям здоровья.