Неделя в Башкирии: «алиби» Сыртлановой, сироты в полиции, бизнес на костях природы

Один из главных материалов недели, если не месяца. В распоряжении редакции Медиакорсети оказалась копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Юлии Латыповой (сестры Юлая Аллаярова, умершего втРКБ во время карантина), она требует привлечь к ответственности руководство РКБ имени Куватова. Постановление следкома об отказе в возбуждении уголовного дела, как мы полагаем, основано на показаниях Эльзы Сыртлановой, которая заявила следователям… что подчиненные ей ни разу не сообщали о вспышке пневмонии в РКБ.