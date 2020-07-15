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Posted 15 июля 2020, 06:13

Published 15 июля 2020, 06:13

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии из-за сильной жары ограничили проезд грузовиков по дорогам

В Башкирии из-за сильной жары ограничили проезд грузовиков по дорогам

15 июля 2020, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ограничение введено временно сразу на трех трассах.

В ФКУ Упрдор «Приуралье» отметили, что временное ограничение движения введено на трассах федерального значения. Касается оно в первую очередь грузовиков.

В сообщении отмечается, что решение об ограничении было принято в связи с высокой температурой воздуха до 38 градусов. Верменно ограничат движение на М-5, М-7, Р-240.

Известно, что ограничение наложат 15 июля до 20:00. Запрет наложен для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям.

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