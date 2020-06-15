Аэропорт Симферополя снял несколько ограничений по коронавирусу
Сегодня, 17:12ОбществоФото: pxhere.com
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В аэропорту города Симферополь с 15 июня отменили проверку документов, а также процедуру анкетирования прибывающих граждан. Ранее эти меры были введены как антикоронавирусные.
При этом термометрия вновь прибывших и входящих в терминал пассажиров будет проводиться и далее.
Как пишет RNS, пассажиров с температурой тела более 37 градусов будут направлять в медучреждения для обследования.
На территории аэропорта , в частности, на открытых площадях, также следует носить маски. В аэровокзальном комплексе - придерживаться социальной дистанции.
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