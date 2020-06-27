В Башкирии появилась еще одна школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
В новой школе в Янауле будут обучаться до 190 детей.
На севере Башкирии открыла двери школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместительность образовательного учреждения – 190 человек, сообщает в соцсетях глава региона Радий Хабиров.
В своем посте глава Башкирии называет детей-инвалидов особенными и сообщает, что его безусловный приоритет – помощь им, так как такие дети и их родители беззащитны и уязвимы.
Новый интернат рассчитан на детей из 26 ближайших районов. Кроме того, школа даст рабочие места 110 педагогам, воспитателям и другим специалистам.
Напомним, в Башкирии также остро стоит проблема с инвалидами-«внеочередниками», которые не могут долгие годы получить законное жилье от государства. Как выяснилось, для приобретения жилья инвалидам выделяется недостаточно средств, и те не осваиваются полностью. Подробный материал об этом читайте здесь.