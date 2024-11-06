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Ограничение движения

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Ноябрь
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
Октябрь
Мост в Уфе особо опасен
4 октября, 09:47
Сентябрь
Богатства Башкирии насолят Уфе
26 сентября, 13:29
«Да когда это кончится?!»: уфимцам ответили на главные вопросы
18 сентября, 21:17
Уфу перекроют из-за женщин и байкеров
16 сентября, 08:29
Шакшинский мост закрывают в Уфе
2 сентября, 12:29
Август
В Уфе уже закрывают открытую позавчера новую дорогу
30 августа, 07:14
Шакшинский мост перекроют трижды в августе
28 августа, 11:17
Уфу перекроют из-за нового Дворца
16 августа, 06:20
Уфу перекроют на трое суток из-за Дня города
8 августа, 08:45
Июль
Шакшинский мост закроют на месяц после открытия
В летнем этапе работ подрядчик пока укладывается в темы и сроки, но для продолжения ремонта нужно будет еще два перекрытия путепровода, сообщает пресс-служба мэрия Уфы.
19 июля, 07:23
По Башкирии запретили ездить фурам
4 июля, 09:49
В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева
2 июля, 14:08
Июнь
Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту
15 июня, 09:29
Май
В Башкирии закроют проезд по трассе М-7
15 мая, 10:14
В Уфе из-за Пасхи перекроют движение
3 мая, 06:38
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Проезд будет недоступен с пятницы по субботу, сообщает пресс-служба городской администрации.
2 мая, 06:14
Апрель
Новые дорожные ограничения вводятся в центре Уфы
23 апреля, 12:37
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
16 апреля, 09:43
На месяц в Уфе закроют проезд ради коллектора
11 апреля, 13:55

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