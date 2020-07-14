В Уфе в рамках нацпроекта отремонтируют бульвар Ибрагимова

В этом году в нормативное состояние приведут 22 участка дорог, на 5 объектах работы уже завершены. Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного майским указом Владимира Путина.
Летом в рамках нацпроекта отремонтируют бульвар Ибрагимова. Улица исчерпала свой эксплуатационный ресурс и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил в ближайшее время приступить к текущему ремонту так называемыми «большими картами» на данном участке дороги. Он также отметил, что любые дорожно-ремонтные работы создают неудобства жителям и попросил всех отнестись к этому с пониманием.
— Мы проходим госэкспертизу по капитальному ремонту бульвара Ибрагимова. В текущем году, примерно в августе–сентябре, планируем выйти на капитальный ремонт этого участка дороги, — сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Муслимов.
В Уфе в рамках нацпроекта также продолжается ремонт улицы Мажита Гафури на участке от ул. Коммунистической до ул. Выгонной. На данный момент на 30% завершены работы по устройству бортовых камней, технической полосы.