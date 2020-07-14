В Уфе в рамках нацпроекта отремонтируют бульвар Ибрагимова

Летом в рамках нацпроекта отремонтируют бульвар Ибрагимова. Улица исчерпала свой эксплуатационный ресурс и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов поручил в ближайшее время приступить к текущему ремонту так называемыми «большими картами» на данном участке дороги. Он также отметил, что любые дорожно-ремонтные работы создают неудобства жителям и попросил всех отнестись к этому с пониманием.