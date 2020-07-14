Как легко продать свою старую квартиру?

- На выбор предоставляются квартиры в КИК «На Успенской», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Grand&Grand» и клубном доме «Соты», - рассказывает Аида Галяутдинова, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест». – Понравившуюся квартиру можно забронировать на 28 дней, причем, с фиксацией цены. В течение этого месяца, пока, к примеру, подыскивается покупатель на вашу недвижимость, вы можете быть уверены, что квартиру вашей мечты никто не купит и цена на нее не вырастет.