ГК «Первый Трест» помогает одиноким пенсионерам

ГК «Первый Трест» активно включилась в социальную кампанию помощи социально незащищенным слоям населения.
Волонтеры ГК «Первый Трест» собрали продуктовые наборы для одиноких пенсионеров. А затем, совместно с представителями администрации Кировского района города и сотрудниками социальной защиты населения, развезли эти наборы по нуждающимся.
Важно отметить, что волонтеры прошли инструктаж по технике безопасности и общению с пожилыми людьми. Об этом также пишет Башинформ.
«Являясь социально ответственной компанией мы не смогли остаться в стороне. Большинство маломобильных граждан и пенсионеров, находящихся в самоизоляции, сейчас нуждаются в особой помощи. Они не должны чувствовать себя беспомощными и забытыми. Тем более, что у некоторых может не быть родственников. Важно, чтобы наше старшее поколение не осталось с трудностями один на один. Мы искренне считаем, что доброе дело под силу каждому и очень надеемся, что эту инициативу подхватят и другие компании нашей Республики. Ведь в эти дни любая помощь особенно ценна», - рассказала Наталья Всесвятская, ведущий специалист по PR ГК «Первый Трест».
ГК «Первый Трест» всегда с радостью принимает участие в благотворительных мероприятиях и социальных проектах. В компании справедливо считают, что организация помощи самой уязвимой сейчас социальной группе людей – это социальная ответственность бизнеса. Протягивая руку помощи, компания подает пример другим предпринимателям, напоминая, что совместная работа поможет преодолеть любую ситуацию.