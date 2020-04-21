ГК «Первый Трест» помогает одиноким пенсионерам

«Являясь социально ответственной компанией мы не смогли остаться в стороне. Большинство маломобильных граждан и пенсионеров, находящихся в самоизоляции, сейчас нуждаются в особой помощи. Они не должны чувствовать себя беспомощными и забытыми. Тем более, что у некоторых может не быть родственников. Важно, чтобы наше старшее поколение не осталось с трудностями один на один. Мы искренне считаем, что доброе дело под силу каждому и очень надеемся, что эту инициативу подхватят и другие компании нашей Республики. Ведь в эти дни любая помощь особенно ценна», - рассказала Наталья Всесвятская, ведущий специалист по PR ГК «Первый Трест».