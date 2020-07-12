Подростка из Башкирии осудят за терроризм из-за «прикола»

В день последнего звонка сотрудники ФСБ задержали Богдана и заключили на четыре месяца в СИЗО. Родители Богдана настаивают, что их сын всего лишь хотел самоутвердиться, и поэтому устроил такой «прикол». Адвокат Игорь Упоров, представляющий интересы подростка, заявил, что будет добиваться оправдательного приговора.