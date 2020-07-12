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Подростка из Башкирии осудят за терроризм из-за «прикола»

12 июля 2020, 06:29
Фото: vk.com
19-летний парень из башкирского города Межгорье обвиняется в причастности к террористической деятельности.

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга в пятницу прошли прения по делу 19-летнего жителя башкирского города Межгорье Богдана Колодяжнова. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Как следует из материалов дела, вина подростка состоит в том, что в марте прошлого года он подписался на telegram-канал, созданный группой исламистов, и начал переписываться с ними. Новые знакомые прислали Богдану присягу.

Парень заблокировал собеседников, а затем записал текст «присяги» на видео и вместе со скрином переписки отправил двум своим одноклассникам. Молодой человек объяснил, что хотел таким способом показать свою значимость.

В день последнего звонка сотрудники ФСБ задержали Богдана и заключили на четыре месяца в СИЗО. Родители Богдана настаивают, что их сын всего лишь хотел самоутвердиться, и поэтому устроил такой «прикол». Адвокат Игорь Упоров, представляющий интересы подростка, заявил, что будет добиваться оправдательного приговора.

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