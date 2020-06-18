В Башкирии осудили 25-летнего уроженца Дагестана за призывы к терроризму
Сегодня, 13:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Парня признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в период с июля по август 105 году, обвиняемый заходил в «Уфимский лесотехнический техникум» и в «Башкирский государственный университет», чтобы разместить на странице одной из социальных сетей материалы, призывающие к терроризму.
Сообщается, что 25-летний парень действовал довольно публично, каждый мог зайти на его страницу и ознакомиться с призывами.
Уголовное возбудили по материалам Управления ФСБ России по ФСВНГ и Управления ФСБ России по Башкирии. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор, который был вынесен ранее, вступил в законную силу.
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