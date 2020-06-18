В Башкирии осудили 25-летнего уроженца Дагестана за призывы к терроризму

Следствием и судом установлено, что в период с июля по август 105 году, обвиняемый заходил в «Уфимский лесотехнический техникум» и в «Башкирский государственный университет», чтобы разместить на странице одной из социальных сетей материалы, призывающие к терроризму.

Сообщается, что 25-летний парень действовал довольно публично, каждый мог зайти на его страницу и ознакомиться с призывами.