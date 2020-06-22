Жителя Башкирии осудили в Екатеринбурге за призывы к терроризму
Приговор 30-летнему Разилу Сиразетдинову вынесли в Центральном окружном военном суде столицы Свердловской области.
Приговор вынесли 30-летнему жителю Янаула. Его обвинили в публичных призывах к терроризму, оправданию или пропаганде терроризма.
В пресс-службе УФСБ по Башкирии установлено, что мужчина публично пропагандировал терроризм на своей странице «Вконтакте». Он публиковал видео о боевых действиях запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации «Исламское государство». В своих постах он демонстрировал, что терроризм – это привлекательная идеология.
Заседание по делу Разила Сиразетдинова продолжалось несколько часов, дело рассматривали в особом порядке. В итоге фигуранта уголовного дела признали виновным, мужчина также признал свою вину. Суд приговорил Разила к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.