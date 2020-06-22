Жителя Башкирии осудили в Екатеринбурге за призывы к терроризму

Приговор вынесли 30-летнему жителю Янаула. Его обвинили в публичных призывах к терроризму, оправданию или пропаганде терроризма.

В пресс-службе УФСБ по Башкирии установлено, что мужчина публично пропагандировал терроризм на своей странице «Вконтакте». Он публиковал видео о боевых действиях запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации «Исламское государство». В своих постах он демонстрировал, что терроризм – это привлекательная идеология.