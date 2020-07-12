«Асфальт плавится!»: в Башкирии большегрузам запретили ездить по местным трассам

Начиная с этой недели, на автомобильных дорогах Башкирии регионального и межмуниципального значения введено временное ограничение на движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтранса Башкирии.
По уточненной информации, это связано со слишком высокой температурой воздуха, при которой может быть нарушено дорожное полотно при сильной нагрузке на него.
Ограничение действует с 10:00 до 22:00. В другое время большегрузы могут передвигаться по дорогам
Запрет продлится до снижения температуры воздуха хотя бы до +25 градусов в дневное время.