Жуткая авария на границе Башкирии: большегруз смял несколько легковых, есть погибшие
Сегодня, 20:07ПроисшествияМинзаля АскароваФото: БашДТП
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По данным ФКУ Упрдор “Южный Урал”, есть погибшие и раненые.
На границе Башкирии и Челябинской области произошла страшная авария. По данным сообщества БашДТП, между городами Юрюзань и Сатка большегруз смял трех легковых автомобилей и один внедорожник. Как выяснилось позже, у грузовика отказали тормоза.
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Фото: БашДТП
В ФКУ Упрдор “Южный Урал” подтвердили, что страшная авария унесла жизни нескольких человек. Пока известно, что два человека погибли на месте, три человека получили раны и травмы разной степени.
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Фото: БашДТП
Движение транспортных средств на этом участке трассы М-5 на данный момент остановлено в связи с аварией. На месте работают медики, автоинспекторы и спасатели.
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Фото: БашДТП
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