Жуткая авария на границе Башкирии: большегруз смял несколько легковых, есть погибшие

На границе Башкирии и Челябинской области произошла страшная авария. По данным сообщества БашДТП, между городами Юрюзань и Сатка большегруз смял трех легковых автомобилей и один внедорожник. Как выяснилось позже, у грузовика отказали тормоза.

Фото: БашДТП

В ФКУ Упрдор “Южный Урал” подтвердили, что страшная авария унесла жизни нескольких человек. Пока известно, что два человека погибли на месте, три человека получили раны и травмы разной степени.

Фото: БашДТП

Движение транспортных средств на этом участке трассы М-5 на данный момент остановлено в связи с аварией. На месте работают медики, автоинспекторы и спасатели.