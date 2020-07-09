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Posted 9 июля 2020, 08:46

Published 9 июля 2020, 08:46

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии выявлено 5778 заболевших коронавирусом

В Башкирии выявлено 5778 заболевших коронавирусом

9 июля 2020, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В федеральном центре обнародовали статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

По информации федерального портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии за прошедшие сутки выявлено 47 новых носителей коронавируса. Всего к текущему моменту в регионе зарегистрировано 5 778 заболевших.

Информация о погибших жителей региона от коронавируса пока что не обновилась. Сообщается, что в республике умерло 19 человек с COVID-19. С момента последней гибели прошла неделя, Башкирия по числу умерших пациентов занимает 66 место в стране.

Медиакорсеть опубликовала материал с анализом цифр по смертности от пневмонии. Напомним, что в последнее время фиксируется рост этого заболевания. Так, по данным на 8 июля в Башкирии выявлено 227 (!) заболевших пневмонией.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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