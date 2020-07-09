В Башкирии выявлено 5778 заболевших коронавирусом

Posted 9 июля 2020, 08:46
Published 9 июля 2020, 08:46
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
По информации федерального портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии за прошедшие сутки выявлено 47 новых носителей коронавируса. Всего к текущему моменту в регионе зарегистрировано 5 778 заболевших.
Информация о погибших жителей региона от коронавируса пока что не обновилась. Сообщается, что в республике умерло 19 человек с COVID-19. С момента последней гибели прошла неделя, Башкирия по числу умерших пациентов занимает 66 место в стране.
Медиакорсеть опубликовала материал с анализом цифр по смертности от пневмонии. Напомним, что в последнее время фиксируется рост этого заболевания. Так, по данным на 8 июля в Башкирии выявлено 227 (!) заболевших пневмонией.