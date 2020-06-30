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Posted 30 июня 2020, 09:03

Published 30 июня 2020, 09:03

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Башкирии 27-летняя девушка лишилась руки

В Башкирии 27-летняя девушка лишилась руки

30 июня 2020, 09:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Несчастный случай произошел на производстве в Салавате.

Подробности произошедшего сообщили в региональной Гострудинспекции. По информации ведомства, 27-летняя девушка серьезно пострадала на работе в катализаторном заводе в Салавате.

Сотрудница «Салаватского катализаторного завода» 25 июня обслуживала узел дозрирования, смешении и грануляции, на котором производят цеолиты. Во время обслуживания она лишилась руки ниже локтя.

В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося пока что неизвестно. Гострудинспекция анонсировала расследование.

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