В Башкирии 27-летняя девушка лишилась руки

Posted 30 июня 2020, 09:03
Published 30 июня 2020, 09:03
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Подробности произошедшего сообщили в региональной Гострудинспекции. По информации ведомства, 27-летняя девушка серьезно пострадала на работе в катализаторном заводе в Салавате.
Сотрудница «Салаватского катализаторного завода» 25 июня обслуживала узел дозрирования, смешении и грануляции, на котором производят цеолиты. Во время обслуживания она лишилась руки ниже локтя.
В настоящий момент причины и обстоятельства случившегося пока что неизвестно. Гострудинспекция анонсировала расследование.