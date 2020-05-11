ФСС Амурской области намерен снизить число травм на производстве

В ФСС региона за 2019 год было направлено более двух сотен сообщений о несчастных случаях, 168 из них — страховые. Согласно статистическим данным, чаще травмируются мужчины по причине их личной неосторожности.

В настоящее время, пишет vostokmedia.com, в указанном филиале ФСС находятся 1877 получателей страховых выплат, свыше 1100 из них получают выплаты в результате травмы на производстве. Помимо того, 435 человек получают выплаты из-за профзаболевания, а 297 – из-за потери кормильца. За прошедший год фонд осуществил выплату приблизительно 260 миллионов рублей 1876 производственным пострадавшим. Единовременные выплаты получил 41 человек на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.

С 1 февраля 2020 года осуществляемые каждый месяц выплаты производственным пострадавшим проиндексировали на три процента. При этом выплаты не могут превышать 79 602 рубля 38 копеек, а верхний предел суммы, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты, не может превышать 103 527 рублей 66 копеек.

В соответствии с информацией фонда, в 2019 году 260 амурских работодателей затратили более 77 миллионов рублей на уменьшение производственного травматизма и сопутствующих заболеваний.

Работодатели Приамурья для предотвращения травм на производстве и профзаболеваний реализовали обязательные медосмотры, которые прошли приблизительно 12 тысяч человек со 112 предприятий. Общая сумма расходов составила примерно 32,5 миллиона рублей. Вместе с тем региональные предприятия затратили свыше 30 миллионов на приобретение средств защиты.

Со слов специалистов Амурского регионального отделения ФСС, концепция «нулевого травматизма», или «Vision Zero», является новым подходом к организации механизма охраны труда на предприятии для предотвращения травм и профзаболеваний. Согласно действующей правовой базе, все работодатели в России совершают отчисления в ФСС РФ, которые направляются на лечение, поддержку и реабилитацию травмированных работников. Вместе с тем матобеспечение пойдет на профилактику трудовых травм и профзаболеваний.