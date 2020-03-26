Житель Башкирии получил серьезные травмы, защищая девушек
26 марта, 15:25ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Потасовка произошла прямо у него в квартире.
В МВД по Башкирии сообщили о случае избиения, который произошел в Чишминском районе. В полицию обратился, по данным пресс-службы 49-летний житель Алкино-2. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что избил пострадавшего 54-летний житель Аургазинского района.
Полицейские выяснили, что в тот день у потерпевшего дома находились двое мужчин и две женщины, которые все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между всеми произошел конфликт, гость начал оскорблять девушек, а хозяин решил заступиться.
Злоумышленник избил хозяина дома, а после ушел. Полиция задержала его, когда тот собирался уехать в соседнюю область.
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