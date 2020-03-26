Житель Башкирии получил серьезные травмы, защищая девушек

В МВД по Башкирии сообщили о случае избиения, который произошел в Чишминском районе. В полицию обратился, по данным пресс-службы 49-летний житель Алкино-2. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что избил пострадавшего 54-летний житель Аургазинского района.

Полицейские выяснили, что в тот день у потерпевшего дома находились двое мужчин и две женщины, которые все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между всеми произошел конфликт, гость начал оскорблять девушек, а хозяин решил заступиться.