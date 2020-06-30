Минздрав Башкирии рассказал где лечат больных коронавирусом в регионе

Posted 30 июня 2020, 10:26
Published 30 июня 2020, 10:26
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
В Башкирии к 30 июня зафиксировано 5361 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+46 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 511 человек.
В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21 в клинике БГМУ, в РКБ им. Куватова, РКБ № 2, в РКИБ и РКОД.
Также в Башкирии лечат в Стерлитамаке в больнице № 1 и 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Сибае, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, а также в Большеустьикинской ЦРБ.
Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской, Кармаскалинской и Кушнаренковской ЦРБ.
Напомним, о новых смертельных случаях от новой коронавирусной инфекции не сообщается, число погибших по-прежнему осталось на уровне 18 человек.