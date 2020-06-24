mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2020, 09:25

Published 24 июня 2020, 09:25

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В МЧС по Башкирии опубликовали предупреждение о непогоде

В МЧС по Башкирии опубликовали предупреждение о непогоде

24 июня 2020, 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спасатели опубликовали штормовое предупреждение о похолодании на 24 и 25 июня.

Со ссылкой на Башгидрометцентр сообщается, что в Башкирии в эти дни ожидается холодный северный ветер, грозы и дожди. Погода будет преимущественно пасмурной.

Спасатели предупреждают, что скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, однако местами его порывы возрастут до 17 метров в секунду. Температура воздуха также опуститься: ночью +5,+10°, в северных и горных районах до +2°, днём +12,+17°, по югу до +22°.

Среди прочих ненастий также обещают плохую видимость в дымке, она составит 1-2 километра. Сообщается также, что в районах сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности.

Материалы по теме
В Башкирии из-за бушующей непогоды ввели новое ограничение движенияВ Башкирии синоптики и МЧС пообещали непогоду на суткиВ Башкирии опубликовано экстренное штормовое предупреждение из-за непогоды
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика