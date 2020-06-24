В МЧС по Башкирии опубликовали предупреждение о непогоде

Спасатели предупреждают, что скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, однако местами его порывы возрастут до 17 метров в секунду. Температура воздуха также опуститься: ночью +5,+10°, в северных и горных районах до +2°, днём +12,+17°, по югу до +22°.