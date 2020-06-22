В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку

Posted 22 июня 2020, 11:15
Published 22 июня 2020, 11:15
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По информации спасателей, женщина пропала в садах около Старобалтачево Дюртюлинского района. Туда 88-летнюю старушку привезли родственники, они оставили бабулю в машине, а сами отправились собирать поспевшие к этому времени ягоды.
После сбора, когда семейство вернулось на место, пожилой женщины в машине не было. Родственники, испугавшись, сразу же позвонили спасателям. Обнаружить сбежавшую бабушку получилось только в соседней деревне. Ее нашли в итоге в Нижнеалькашево Дюртюлинсокого.
К счастью, состояние пропавшей оценивается как удовлетворительное. Ее передали родственникам после медицинского осмотра.