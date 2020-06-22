В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку

После сбора, когда семейство вернулось на место, пожилой женщины в машине не было. Родственники, испугавшись, сразу же позвонили спасателям. Обнаружить сбежавшую бабушку получилось только в соседней деревне. Ее нашли в итоге в Нижнеалькашево Дюртюлинсокого.