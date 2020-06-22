mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2020, 11:15

Published 22 июня 2020, 11:15

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку

В Башкирии нашли пропавшую загадочно из машины 88-летнюю старушку

22 июня 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Госкомитет по Башкирии рассказал подробности поисков пожилой женщины.

По информации спасателей, женщина пропала в садах около Старобалтачево Дюртюлинского района. Туда 88-летнюю старушку привезли родственники, они оставили бабулю в машине, а сами отправились собирать поспевшие к этому времени ягоды.

После сбора, когда семейство вернулось на место, пожилой женщины в машине не было. Родственники, испугавшись, сразу же позвонили спасателям. Обнаружить сбежавшую бабушку получилось только в соседней деревне. Ее нашли в итоге в Нижнеалькашево Дюртюлинсокого.

К счастью, состояние пропавшей оценивается как удовлетворительное. Ее передали родственникам после медицинского осмотра.

Материалы по теме
Найденный утонувший ребенок в Уфе может оказаться сыном пропавшего Артема МазоваПоявилось видео процесса поисков пропавших детей Артема МазоваЖена пропавшего в Уфе Артема Мазова прокомментировала новость о смерти своих сыновей
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика