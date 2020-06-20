Жена пропавшего в Уфе Артема Мазова прокомментировала новость о смерти своих сыновей

Эльмира Мазова прокомментировала новость о смерти своих детей. Женщина поблагодарила всег неравнодушных людей за поддержку.

— Спасибо всем за соболезнования, за веру, за молитвы, за поддержку. Я очень благодарна людям кто искал, верил до конца. Берегите себя и ваших близких, — пишет она на своей странице в соцсетях.

Напомним, муж Эльмиры Мазовой Артем увез с собой в неизвестном направлении своих сыновей - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью 26 октября 2019 года после того, как жена сообщила, что намерена развестись с ним.

Сегодня утром стало известно, что тела её детей были обнаружены в водоемах. Одного из мальчиков нашли вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района, а его брата утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района. Предположительно они находились в воде полгода.