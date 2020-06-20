Найденный утонувший ребенок в Уфе может оказаться сыном пропавшего Артема Мазова

Накануне, 19 июня, жители Уфы сообщили в МЧС Башкирии о теле ребенка, находящегося в реке. Спасатели прибыли на место происшествия, достали его из реки Уфы и передали тело сотрудникам полиции и следственного комитета.

Стало известно, что утонувший ребенок может оказаться одним из детей пропавшего Артема Мазова. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Следственный комитет по РБ. Сейчас проводится экспертиза и опознание тела. Пока официального подтверждения данного предположения нет.

Источник также сообщил, что найденный труп мальчика, предположительно, пролежал в воде около полугода. На вид ребенку около 6-8 лет.

Напомним, Артем Мазов исчез со своими сыновьями – с Ильей и Вячелавом в конце октября 2019 года. В этот день он сообщил своей жене Эльмире, что собирается на прогулку. Было много разных версий и ориентиров для поиска, но пока ни одна не подтвердилась.

В последний раз глава башкирского отделения Следственного комитета Денис Чернятьев сообщил, что расследование пропажи Артема Мазова и его двоих детей ведется до сих пор. Руководитель ведомства отметил, что раскрывать сути в ведомстве не могут, но отметил, что дело не закрыто до сих пор.