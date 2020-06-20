Появилось видео процесса поисков пропавших детей Артема Мазова

Следственный комитет Башкирии предоставил видео, снятое в процессе поиска тел двух мальчиков - сыновей Артема Мазова. По кадрам видно, что водолазы готовятся к погружению в воду для того, чтобы найти 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью Мазовых и их отца.

Накануне вечером и сегодня утром спасатели вытащили из воды тела двух мальчиков. После процесса опознания и проведенной экспертизы следователи убедились в том, что это пропавшие в октябре 2019 года дети. Местоположение их отца неизвестно до сих пор.

Известно, что одного из мальчиков нашли вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района, а его брата утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района.