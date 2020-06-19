Праздник не для всех: в ЗАГСах Башкирии ввели новые правила для регистрации браков

Posted 19 июня 2020, 07:14
Published 19 июня 2020, 07:14
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Согласно новым правилам, на регистрацию браков в ЗАГСы Башкирии теперь разрешают приходить родителям молодоженов, если они не старше 65 лет. Кроме того, там же могут присутствовать один фотограф и один видеограф. Как отмечают в Госкомитете РБ по делам юстиции, регистрация брака разрешена при условии соблюдения социальной дистанции.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса на церемонии бракосочетания было разрешено присутствовать лишь жениху и невесте — лишь в исключительных случаях. Всем молодоженам было предложено перенести церемонии с весны на лето, но уже в апреле в регионе прошло 137 церемоний.
Ранее Медиакорсеть писала об одной из таких апрельских церемоний, которая прошла в Октябрьском районном ЗАГСе Уфы: молодые заключили брак, явившись в ЗАГС вдвоем, без гостей, в респираторах и резиновых перчатках, а поздравления принимали по скайпу.