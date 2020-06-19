Праздник не для всех: в ЗАГСах Башкирии ввели новые правила для регистрации браков

Согласно новым правилам, на регистрацию браков в ЗАГСы Башкирии теперь разрешают приходить родителям молодоженов, если они не старше 65 лет. Кроме того, там же могут присутствовать один фотограф и один видеограф. Как отмечают в Госкомитете РБ по делам юстиции, регистрация брака разрешена при условии соблюдения социальной дистанции.