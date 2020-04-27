Кольцо на шею, поцелуй в респиратор: в Уфе устроили креативную свадьбу в самоизоляции

В минувшие выходные в Октябрьском районном ЗАГСе Уфы состоялась регистрация брака Вячеслава Егорова и Валерии Валеевой. Молодые заключили брак, явившись в ЗАГС вдвоем, без гостей, в респираторах и резиновых перчатках. Их сопровождал, впрочем, один человек - фотограф-видеограф.

Кольца молодые решили надеть на шеи друг другу, прицепив их на цепочки. Надевать их на руки в резиновых перчатках не стали.

Первый вальс станцевали на улице, включив любимую мелодию на телефонах.

Поздравления от гостей молодожены принимали по скайпу. Больше всего понравилось душевное видеопоздравление от бабушки.

Несмотря на дистанцию, повеселились все участники свадьбы от души. Были организованы игры с призами, тамада никому не давал скучать. Невеста кидала букет, выложили фото ее незамужних подруг, а Валерия рандомно выбрала одну из них. Девушке потом отправили букет на такси. Кстати, многие друзья, участвовавшие в свадьбе онлайн, были из разных городов. Наверняка, в реальности не все смогли бы прилететь в Уфу на банкет. В этом один из плюсов такой свадьбы онлайн.

Молодоженам чуть более 30 лет. Вячеслав работает в киноиндустрии, Валерия – клинический психолог. Они подали заявление три месяца назад и рассчитывали, конечно, на другой праздник.

- Думаю, что такая свадьба мало у кого была. Весь праздник записали на видео, потом будем с удовольствием смотреть. Конечно, хотелось бы быть вместе с роднёй и друзьями за праздничным столом, в красивом месте. Но новая реальность - не повод отменить любовь. Возможно, молодые захотят потом отметить шумную свадьбу в реальности, когда кончится карантин, - рассказала Медиакорсети новоиспеченная свекровь Светлана Егорова.