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Posted 16 июня 2020, 11:21

Published 16 июня 2020, 11:21

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В МЧС по Башкирии предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС по Башкирии предупредили о высокой пожароопасности

16 июня 2020, 11:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спасатели Башкирии опубликовали предупреждение на сайте ведомства сегодня, 16 июня.

По информации МЧС по Башкирии, в республике на юге сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности. В ведомстве отметили, что режим продлен вплоть до 17 июня.

Спасатели сообщили, что речь идет о пятом классе пожароопасности. В связи с этим жителей республики попросили соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в лесу и на полях, не бросать горящие окурки.

Данные предоставлены со ссылкой на Башгидрометцентр. Напомним также, что минувшей ночью в республике были заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

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