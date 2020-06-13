МЧС Башкирии предостерегает сельчан от заморозков на почве
Сегодня, 14:27ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
Начиная с сегодняшнего дня и в следующие три дня в темное время суток и рано утром в восточных и северных районах Башкирии возможны заморозки на почве до -2 градусов.
Спасатели предупредили, что заморозки могут нанести вред сельскохозяйственным посадкам.
Одновременно на юге и юго-востоке республики - в Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском районах - держится пятый класс пожарной опасности.
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