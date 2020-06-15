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Posted 15 июня 2020, 08:41

Published 15 июня 2020, 08:41

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Власти Башкирии сообщили, когда откроются детские лагеря и санатории

Власти Башкирии сообщили, когда откроются детские лагеря и санатории

15 июня 2020, 08:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании 15 июня Радий Хабиров объявил, когда будут открыты санатории и школьные лагеря.

Глава Башкирии сообщил, что здравницы на территории региона должны начать работу уже 29 июня. Хабиров сообщил, что для открытия в санаториях должно быть полное соответствие жестким требованиям Роспотребнадзора, и что для этого все равно нужно будет определенное время.

Запланировано, что детские лагеря будут открыты 1 июня, а школьные несколько позже – 3 июля. До этого времени работникам нужно будет сдать анализы на наличие новой коронавирусной инфекции. Всего планируется сдать порядка 10 тысяч тестов.

Напомним, что сегодня Хабиров также заявлял, что свою работу начнут фитнес-клубы с 22 июня. Однако будет также существовать ряд рекомендаций и требований, которые нужно будет очень строго соблюдать.

Напомним, что ранее региональный минздрав анонсировал другую дату начала работы санаториев. В ведомстве планировали, что они откроются не ранее 1 июля.

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#Общество#Новости#Санатории#Радий Хабиров
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