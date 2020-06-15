Власти Башкирии сообщили, когда откроются детские лагеря и санатории

Глава Башкирии сообщил, что здравницы на территории региона должны начать работу уже 29 июня. Хабиров сообщил, что для открытия в санаториях должно быть полное соответствие жестким требованиям Роспотребнадзора, и что для этого все равно нужно будет определенное время.