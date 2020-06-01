Глава Ростуризма посоветовала россиянам отдохнуть в санаториях Башкирии

Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своими рекомендациями по организации летнего отдыха для россиян. Она отметила, что пока ни одна зарубежная страна не готова принять туристов. Поэтому в этом году лучше направить фокус внимания на санаторно-курортный отдых в регионах России.

— У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса — русская Балтика, Калининградская область, курортный район Петербурга. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане, — отметила она.