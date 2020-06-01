Глава Ростуризма посоветовала россиянам отдохнуть в санаториях Башкирии
Она отметила, что в ближайшее время поездки за рубеж лучше не планировать.
Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своими рекомендациями по организации летнего отдыха для россиян. Она отметила, что пока ни одна зарубежная страна не готова принять туристов. Поэтому в этом году лучше направить фокус внимания на санаторно-курортный отдых в регионах России.
— У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса — русская Балтика, Калининградская область, курортный район Петербурга. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане, — отметила она.
Тем временем на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, что санатории откроют только после того, как республиканские власти сообщат федеральным госструктурам о том, что ситуация в оздоровительных учреждениях находится под контролем. Соответствующие документы уже готовятся, окончательное решение будет принято позже.