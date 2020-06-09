Минздрав сообщил, когда в Башкирии заработают санатории
Сегодня, 16:19ОбществоКарина МамаеваФото: karaidel.rbsmi.ru
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Оперативную информацию озвучили на еженедельном брифинге.
Санатории Башкирии заработают в штатном режиме с 1 июля 2020 года. Об этом на брифинге сообщи министр здравоохранения Максим Забелин.
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своими рекомендациями по организации летнего отдыха для россиян. Она отметила, что пока ни одна зарубежная страна не готова принять туристов. Поэтому в этом году лучше направить фокус внимания на санаторно-курортный отдых в регионах России. В том числе она отметила качества организации подобного отдыха в Башкирии.
Ранее Радий Хабиров поручил оставить два санатория – «Янган-Тау» и «Зеленая Роща» – для реабилитации медицинских работников, которые заболели коронавирусом во время исполнения своих обязанностей.
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