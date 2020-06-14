В Башкирии возобновятся ранее закрытые маршруты электричек

Posted 14 июня 2020, 12:23
Published 14 июня 2020, 12:23
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Башкортостанская ППК восстанавливает четыре маршрута следования пригородных поездов (время местное):
Актуальное расписание пригородных поездов есть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством.