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Posted 14 июня 2020, 12:23

Published 14 июня 2020, 12:23

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии возобновятся ранее закрытые маршруты электричек

В Башкирии возобновятся ранее закрытые маршруты электричек

14 июня 2020, 12:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пригородные поезда по этим маршрутам возобновят работу с 15 июня.

Башкортостанская ППК восстанавливает четыре маршрута следования пригородных поездов (время местное):

  • № 6465 Раевка (отпр. 05.33) — Абдулино (приб. 07.57);
  • № 6455/6457 Уфа (отпр. 17.16) — Раевка — Абдулино (приб. 21.54);
  • № 6458/6456 Абдулино (отпр. 07.47) — Раевка — Уфа (приб. 12.25);
  • № 6466/6468 Абдулино (отпр. 16.34) — Раевка — Улу-Теляк (приб. 22.53).

Актуальное расписание пригородных поездов есть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Пригородные поезда
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