Глава Госкомтранса Башкирии опроверг слухи об электричке между Уфой и аэропортом

По словам Мухаметьянова, город и аэропорт будет в будущем связывать кольцевая дорога. Над этим проектом начали специалисты работать еще в прошлом году. Речь идет о строительстве дополнительных железнодорожных путей до уфимского аэропорта и их интеграции в кольцевую железную дорогу. По задумке чиновника, она успешно вольется в единую транспортную систему города, а граждане могут расплатиться проездом карточкой «Алга», сообщает UfaTime.