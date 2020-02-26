Глава Госкомтранса Башкирии опроверг слухи об электричке между Уфой и аэропортом
26 февраля, 09:48ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам Тимура Мухаметьянова, нет никакой необходимости в электричке, курсирующей из города в уфимский аэропорт.
По словам Мухаметьянова, город и аэропорт будет в будущем связывать кольцевая дорога. Над этим проектом начали специалисты работать еще в прошлом году. Речь идет о строительстве дополнительных железнодорожных путей до уфимского аэропорта и их интеграции в кольцевую железную дорогу. По задумке чиновника, она успешно вольется в единую транспортную систему города, а граждане могут расплатиться проездом карточкой «Алга», сообщает UfaTime.
Стоимость проекта – 6 млрд рублей. Строить эту дорогу должны начать в 2024 году.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей