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Пригородные поезда

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2024
Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры
18 ноября, 10:22
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
График электричек через Уфу изменили
1 ноября, 05:28
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября, 16:45
В Башкирии изменятся рейсы электричек
7 октября, 14:36
Уфимцы полетят на «Финистах» в Туймазы и Сибай
С субботы, 10 августа 2024 года, по выходным дням в Башкирии начнет курсировать новый российский электропоезд «Финист», сообщает глава РБ Радий Хабиров.
8 августа, 11:41
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля, 09:16
Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе
Мост будет полностью закрыт для проезда со следующей недели, сообщили в Минтрансе республики.
5 июля, 16:12
2023
В Башкирии на этой неделе перестанут ходить поезда
График движения поездов изменится в республике изменится в связи с празднованием Дня России, а также в Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба регионального Минтранса
6 июня 2023, 03:46

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