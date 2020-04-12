В Башкирии отменят четыре популярные пригородные электрички

В Башкирии с 13 апреля отменяют четыре действующих маршрута пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Известно, что Башкортостанская пригородная пассажирская компания прекращает работу электричек, направляющихся из Белорецка в Инзер, из Инзера в Зуяково. Из Карламана до Стерлитамака и из Инзера до Белорецка.