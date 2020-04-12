В Башкирии отменят четыре популярные пригородные электрички
12 апреля, 17:42ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Они перестанут ездить с завтрашнего дня.
В Башкирии с 13 апреля отменяют четыре действующих маршрута пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Известно, что Башкортостанская пригородная пассажирская компания прекращает работу электричек, направляющихся из Белорецка в Инзер, из Инзера в Зуяково. Из Карламана до Стерлитамака и из Инзера до Белорецка.
В мэрии города отметили, что электрички в регионе возобновят свою работу в полном объеме после улучшения эпидемиологической ситуации. Одной из причин отмены популярных маршрутов является резкое снижение спроса на такой вид пассажирских перевозок.
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