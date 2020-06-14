В Башкирии снова подорожают коммунальные услуги

Средневзвешенный тариф за водоснабжение во втором полугодии вырастет на 2,98% (с 25,78 руб. до 26,55 руб.), водоотведение — на 2,18% (с 26,04 руб. до 26,61 руб.), теплоснабжение — на 3,16% (с 1980,82 руб. до 2043,81 руб.), за электроэнергию — на 5,05% (с 3,17 руб. до 3,33 руб.) и за газ — на 3% (с 7,20 руб. до 7,42 руб.).