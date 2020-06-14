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Posted 14 июня 2020, 12:45

Published 14 июня 2020, 12:45

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии снова подорожают коммунальные услуги

В Башкирии снова подорожают коммунальные услуги

14 июня 2020, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Новые тарифы начнут действовать в регионе с 1 июля.

Средневзвешенный тариф за водоснабжение во втором полугодии вырастет на 2,98% (с 25,78 руб. до 26,55 руб.), водоотведение — на 2,18% (с 26,04 руб. до 26,61 руб.), теплоснабжение — на 3,16% (с 1980,82 руб. до 2043,81 руб.), за электроэнергию — на 5,05% (с 3,17 руб. до 3,33 руб.) и за газ — на 3% (с 7,20 руб. до 7,42 руб.).

В зависимости от района изменятся тарифы на вывоз мусора. Так, услуги МУП «Спецавтохозяйство», которое обслуживает зону № 1 (Уфа, а также Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, Чишминский районы), подорожают на 22,89 руб. (с 445,86 руб. за кубометр мусора до 468,75 руб.).

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» в зоне № 2 (Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы) — на 0,72 руб. (с 599,40 руб. до 600,12 руб.).

ООО «Экология Т» в зоне № 4 (Октябрьский, а также Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский районы) — на 27,77 руб. (с 568,22 руб. за кубометр до 595,99 руб.).

В зонах № 3 (ООО РО «Эко-сити»: Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак, а также Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Стерлибашевский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлитамакский, Учалинский, Фёдоровский, Хайбуллинский районы) и 4+ (ООО «Дюртюлимелиоводстрой»: Межгорье) тарифы останутся прежними — 593,36 и 652,64 руб. за кубометр соответственно.

В общей сложности совокупная плата за коммунальные услуги с 1 июля в регионе повысится на 3,6%.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#ЖКХ#Тарифы ЖКХ
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