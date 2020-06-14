mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2020, 09:36

Published 14 июня 2020, 09:36

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусом

В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусом

14 июня 2020, 09:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщается на сайте республиканского Министерства здравоохранения.

На 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). Выздоровело 1853 пациента (+18 за минувшие сутки). Количество летальных исходов не изменилось — их все еще 18. При этом на минувшей неделе, как минимум, один случай смерти с коронавирусом был зафиксирован в Белорецком районе — пока неизвестно, что именно послужило причиной смерти больного.

В регионе проведено 319 554 исследования на коронавирус, обследовано 304 692 человека.

А вот количество больных, выявляемых в России ежедневно, не уменьшается — за сутки зафиксировано 8835 заразившихся (всего 528 964). За сутки выздоровело 5409 человека (всего 280050). Летальных случаев — 119 (всего за пандемию 6948).

Материалы по теме
В Башкирии удвоилось число больных коронавирусом, подключенных к ИВЛ
#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика