В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусом

На 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). Выздоровело 1853 пациента (+18 за минувшие сутки). Количество летальных исходов не изменилось — их все еще 18. При этом на минувшей неделе, как минимум, один случай смерти с коронавирусом был зафиксирован в Белорецком районе — пока неизвестно, что именно послужило причиной смерти больного.