В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусом

Posted 14 июня 2020, 09:36
Published 14 июня 2020, 09:36
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
На 14 июня количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 4486 человек (+68 за последние сутки). Выздоровело 1853 пациента (+18 за минувшие сутки). Количество летальных исходов не изменилось — их все еще 18. При этом на минувшей неделе, как минимум, один случай смерти с коронавирусом был зафиксирован в Белорецком районе — пока неизвестно, что именно послужило причиной смерти больного.
В регионе проведено 319 554 исследования на коронавирус, обследовано 304 692 человека.
А вот количество больных, выявляемых в России ежедневно, не уменьшается — за сутки зафиксировано 8835 заразившихся (всего 528 964). За сутки выздоровело 5409 человека (всего 280050). Летальных случаев — 119 (всего за пандемию 6948).