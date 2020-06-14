Конец истории: РКБ им. Куватова прекращает прием больных коронавирусом

— Принято решение, что республиканская клиническая больница приступает к своей основной деятельности — оказанию специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической, — сообщил главврач РКБ Шамиль Булатов в репортаже БСТ. — У пациентов, которые к нам поступают в плановом порядке, берутся мазки, проводится компьютерная томография. После получения отрицательных результатов они госпитализируются в профильные отделения.

Отметим, что на этой неделе Роспотребнадзор отчитался о возбуждении двух административных дел по итогам эпидрасследования массового заражения коронавирусом, происшедшего там в марте–апреле. Буфетчица РКБ, вся семья которой переболела COVID-19, написала заявление в следком с просьбой наказать руководство и иных должностных лиц, не обеспечивших безопасность пациентов и персонала.

В настоящее время в следком уже поданы четыре заявления с просьбой привлечь к ответственности руководство РКБ за халатность. Три из них подали родственники умерших от коронавируса пациентов, а четвертое — буфетчица, переболевшая коронавирусом. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова покинула свой пост 19 мая. Позже в региональном Минздраве заявили, что сделала она это по собственному желанию.