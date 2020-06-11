В Башкирии число носителей коронавируса достигло 4273 человек

Posted 11 июня 2020, 07:42
Published 11 июня 2020, 07:42
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Сегодня, 11 июня, число новых заболевших коронавирусом впервые за долгое время упало ниже 80 человек. Число носителей COVID-19 за сутки увеличилось на 79 человек. Всего к текущему моменту зарегистрировано 4273 человека.
Дополнительно сообщается, что с выздоровлением выписан 101 человек, информацию позже уточнят в региональном минздраве. Об умерших от коронавируса новой информации нет, официально число таких людей достигло 18 человек. Напомним, что вчера глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что муниципалитете зарегистрирована смерть мужчины с подтвержденным коронавирусом, пока что этот случай в статистику не включен, так как нужно провести исследование.
Напомним также, что глава Башкирии Радий Хабиров издал новый указ, вносящий корректировки в режим повышенной готовности в регионе.