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Posted 11 июня 2020, 07:42

Published 11 июня 2020, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии число носителей коронавируса достигло 4273 человек

В Башкирии число носителей коронавируса достигло 4273 человек

11 июня 2020, 07:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центр по мониторингу информации о заболеваемости коронавирусом предоставил данные на 11 июня.

Сегодня, 11 июня, число новых заболевших коронавирусом впервые за долгое время упало ниже 80 человек. Число носителей COVID-19 за сутки увеличилось на 79 человек. Всего к текущему моменту зарегистрировано 4273 человека.

Дополнительно сообщается, что с выздоровлением выписан 101 человек, информацию позже уточнят в региональном минздраве. Об умерших от коронавируса новой информации нет, официально число таких людей достигло 18 человек. Напомним, что вчера глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что муниципалитете зарегистрирована смерть мужчины с подтвержденным коронавирусом, пока что этот случай в статистику не включен, так как нужно провести исследование.

Напомним также, что глава Башкирии Радий Хабиров издал новый указ, вносящий корректировки в режим повышенной готовности в регионе.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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