В Башкирии число носителей коронавируса достигло 4273 человек

Дополнительно сообщается, что с выздоровлением выписан 101 человек, информацию позже уточнят в региональном минздраве. Об умерших от коронавируса новой информации нет, официально число таких людей достигло 18 человек. Напомним, что вчера глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что муниципалитете зарегистрирована смерть мужчины с подтвержденным коронавирусом, пока что этот случай в статистику не включен, так как нужно провести исследование.