В Уфе предприниматели, помогающие бороться с коронавирусом, стали жертвами мошенников

Уфимка Елена Астахова позвонила в редакцию Медиакорсети и рассказала о неприятной ситуации, в которую попала её компания. Старающийся изо всех сил выжить в условиях кризиса коллектив стал жертвой циничных мошенников.

— В привычные докоронавирусные времена мое агентство специализировалось на организации и проведении мероприятий и промо в Уфе и по России. Но с введением ограничительных мер из-за коронавируса необходимость в таких услугах пока отпала, мы «сдули шарики», закинули на антресоли красивую промоформу. Сначала немного надеялись, что все скоро кончится, но потом поняли, что эта напасть может затянуться надолго. Отрасль наша не была признана пострадавшей, так что на помощь государства рассчитывать не пришлось. После нескольких попыток достучаться до властей мы решили спасать себя сами и на время перепрофилировать бизнес, — коротко рассказала о своих проблемах Елена Астахова.

К слову, усилия, предпринятые ею, — достойный пример того, как по-настоящему деловые люди вместо депрессии и нытья ищут выход из сложнейшей ситуации. Таким образом на сайте компании, которая совсем недавно предлагала проводить праздники и промоакции, появился раздел «Стопкоронавирус-2020», в котором предлагаются на продажу различные средства индивидуальной защиты.

— Как только был сформулирован план — пошли запросы от клиентов на поставки такого рода продукции. Опыт в поставках у нас достаточно большой, поэтому мы рьяно взялись за работу. До тех пор, пока не нарвались на кибер-мошенников, — продолжает рассаза Елена.

Сделав крупный заказ на поставку резиновых перчаток и оплатив его, Елена и её коллеги вскоре поняли, что нарвались на аферистов.

— Как выяснилось позже: «неустановленная группа лиц» создала точные клоны официальных сайтов предприятий, торгующих средствами индивидуальной защиты. Они даже проплатили рекламу, вывели в топы свои сайты и собирали деньги по всей стране за продукцию, которой нет, — поясняет Елена. — После получения оплаты они просто вносили твой телефон в черный список. Мы пробовали звонить с разных номеров, но это не помогло.

По словам Елены, она раньше слышала о подобных историях, но даже и представить не могла, что кто-то станет наживаться на общей беде. Однако, как оказалось, такие бессовестные «умельцы» нашлись.

Елена обратилась в банки, причастные к этой истории. Альфа-банк, из которого были отправлены средства, ответил: «Если платеж исполнен, он не может быть отозван». В Банке «Открытие», куда были отправлены деньги, выразились чуть мягче: «Готовы оказывать содействие правоохранительным органам». При этом просьбы заблокировать счета мошенников до окончания расследования игнорировались. Пострадавшая предпринимательница также обратилась за помощью в полицию, но пока не увидела деятельной реакции со стороны правоохранительных органов.

— 13 июня этой истории будет месяц. Обидно, что все это произошло, но еще больше обидно от того, что не торопятся наши правоохранительные органы с расследованием. 13 мая через «Госуслуги» я зарегистрировала заявление в МВД и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело, — изложила цепочку событий Елена. — Через две недели, 28 мая, я получила «отписку» о том, что материалы переданы на доследование в отдел полиции № 5 Орджоникидзевского района Уфы. За это время со мной на связь так никто и не вышел.

За прошедший месяц Елена выяснила, что по стране есть еще как минимум 20 потерпевших от этих мошенников — в Казани, Барнауле, Рязани, Твери, Махачкале, Красноярске, Южно-Сахалинске, Самаре, Белгороде, Красногорске, Кемерово, Екатеринбурге, Хабаровске в Москве. И это наверняка не предел.

Елена подала обращение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой заблокировать сайты мошенников, его передали «по эстафете» в Роспотребнадзор и в Роскомнадзор. Представители последнего сообщили, что рассмотрят обращение предпринимательницы до 30 июня.

Тем временем сайты-клоны продолжают работать, прием заказов и сбор средств с доверчивых людей продолжается. Общими усилиями потерпевшим удалось выяснить, на кого оформлены сайты, есть аудиозаписи разговора с человеком, который представляется бухгалтером организации, принявшей оплату, и заверяет, что продавец готов вернуть деньги по письму так сразу, как только разберутся, почему отгрузки не было.

— Среди пострадавших от кибер-мошенников — медицинские клиники, стоматологии, магазины, организации, торгующие медицинским оборудованием, научные центры, салоны красоты. Многие из них отправили мошенникам гораздо большие средства, чем я, там речь идет о семизначных суммах. Общая сумма ущерба — десятки миллионов рублей и она продолжает расти, — ужасается Елена. — Меня удивляет, что власти на происходящее никак не реагируют.

В Казани и Москве уголовные дела по фактам мошенничества уже заведены. В Уфе об этом речи пока нет. Как удалось выяснить Медиакорсети, по заявлению Елены Астаховой проводится доследственная проверка, срок которой — до конца июня.

— Я понимаю, что только в начале пути, но уже сейчас страшно становится от того, как все туго, долго и тяжело двигается в нашей системе, сколько бумажек ненужных надо написать и отправить, чтобы растормошить всех и закрутилось наконец-то колесо правосудия. Тем не менее я настроена на борьбу и внутренний голос мне говорит что все получится, — заявляет Елена Астахова.