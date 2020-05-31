В минздраве Башкирии сообщили данные о пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии

Напомним, за сутки было выявлено еще 75 случаев инфицирования. Обще число зараженных составляет на сегодня 3260 человек. 1132 человека выписаны. 1178 человек переносят коронавирус в легкой форме или даже совсем без симптомов и лечатся амбулаторно.