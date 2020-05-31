mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2020, 10:42

Published 31 мая 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:59

Updated 17 октября 2022, 20:59

В минздраве Башкирии сообщили данные о пациентах с коронавирусом в тяжелом состоянии

31 мая 2020, 10:42
Сюжет
Коронавирус 2021
Стало известно, сколько пациентов с коронавирусом в Башкирии находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня, 31 мая, минздрав Башкирии опубликовал более подробную информацию о состоянии пациентов. зараженных коронавирусной инфекцией.

Напомним, за сутки было выявлено еще 75 случаев инфицирования. Обще число зараженных составляет на сегодня 3260 человек. 1132 человека выписаны. 1178 человек переносят коронавирус в легкой форме или даже совсем без симптомов и лечатся амбулаторно.

Госпитализированы 932 человека, из них в тяжелом состоянии 36 пациентов, девять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Новых случаев смерти о коронавируса за сутки не было зарегистрировано. Число умерших от данного недуга в Башкирии по-прежнему составляет 18 человек.

С внебольничной пневмонией за сути было госпитализировано 38 человек, выписаны после излечения при таком диагнозе 57 человек.

Материалы по теме
В Башкирии за последние сутки 80 человек заболели коронавирусом«Целовали всё, что можно»: в Башкирии найден коронавирус у членов религиозной общиныВ Башкирии за сутки выявлено чуть меньше новых зараженных коронавирусом
#Татьяна Майорова,#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Вирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика