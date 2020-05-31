В Башкирии заразились коронавирусом члены религиозной общины, не верившие в пандемию

На этой неделе федеральный интернет-портал «Ахилла», освящающий перегибы в лоне Русской православной церкви, рассказал историю о вспышке коронавируса в религиозной общине, действующей при Михайло-Архангельской церкви в селе Ишпарсово в Стерлитамакском районе Башкирии.

По уточненным данным, коронавирусной инфекцией могли заразиться около десяти прихожан, которые вместе с контактными лицами были госпитализированы. Интригу ситуации придает тот факт, что данная община, которая, по сути, является монашеской, и ее настоятель — игумен Силуан (Филиппов) проповедовали отказ от ИНН, российских паспортов, прославляли культ «царя-мученика» и предсказывали конец света. В общине также осуждали такие меры предосторожности, как отказ от массовых служб на Пасху, причащение одноразовыми ложками и прочие санитарные нормы, принятые в храмах ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Медиакорсеть попыталась получить разъяснения в аппарате Уфимской Епархии, однако сделать это не удалось. В лучшем случае нам предложили прислать письменный запрос, не гарантируя скорый ответ.

Прокомментировать историю с заражением членов общины в селе Ишпарсово смог религиовед Вадим Розенфельд, который хорошо изучил сложившуюся там ситуацию.

По его словам, село Ишпарсово представляет собой небольшой населенный пункт, в коором преимущественно проживает православное население. В нем действует Михайло-Архангельская церковь, при которой создан «Дом милосердия», возглавляемый игуменом Силуаном.

— Игумен Силуан — это формально настоятель сельского храма. Что же за организация фактически действует там, понять сложно, и никто в этом не разбирался. При храме живут более десяти монахов, но монастырь не зарегистрирован. При храме в непонятном статусе «общины» проживают порядка 150 человек, некоторые семьями тут же. И всё это называется «Дом милосердия», по сути, приют. На первый взгляд, благое дело, но заглядывали ли туда Роспотребнадзор и соц.службы? — задался вопросом Вадим Розенфельд. — Есть и воскресная школа. Но проверял ли кто-нибудь ее программу?

По словам эксперта, отзывы об этой общине разнятся широким диапазоном — от «святой обители» до " сектантского поселения». Узнать что-то подробнее сложно, поскольку община живет закрытой религиозной жизнью, под строгим уставом и жестким послушанием. Стать её членом непросто.

— По моим данным, вслед за настойчивым приглашением вступить в общину следует, как правило, требование денежного взноса либо покупки земельного участка. Все абсолютно бесконтрольно, игумен пользуется благосклонным покровительством у Епархии, — рассказал Вадим Розенфельд. — В селе игумен Силуан имеет влияние едва ли не большее, чем глава поселения. В среде окрестного духовенства также почти все являются почитателями и сторонниками игумена.

По его данным, известия о принятии церковью правил карантина привели игумена Силуана «в ярость и восторг одновременно».

— Призывы воздержаться от посещения храмов и соблюдать санитарные нормы были немедленно объявлены «гонениями» и признаками «последних времен». Всех, этим правилам подчинившихся, объявили еретиками и отступниками (ложкарями — из-за применения одноразовых ложек). По всем каналам пошел призыв — спасаться в «истинной обители», доказать, что «святому месту» вирус не страшен. Надо сказать, что народу привалило много, спасались от антихриста. Сколько точно, — никто не знает. Жили в тесноте, спали в повалку, молились в тесноте, причащались одной лжицей (небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употребляется при проведении причастия в православной церкви — ред.), целовали, все, что только можно, — демонстративно, — довольно подробно изложил ход событий наш собеседник, ссылаясь на свои источники. — Как при этом они ухитрились продержаться полтора месяца — это удивления достойно.

Интересна персона самого игумена Силуана Филиппова. Его биография и служебная карьера довольно типичны для провинциального духовенства. Родился в селе, закончил школу и ПТУ, служил в армии, потом недолго работал водителем в «Сельхозхимии» и мечтал «уйти от мира» в семинарию. Смог поступить в Московскую семинарию и потом стал духовным чадом архимандрита Кирилла Павлова, который проповедовал как раз отказ от ИНН, молитвы за царя-мученика и приближение «последних времен». По окончании учебы отец Силуан получил приход в Ишпарсово и быстро приобрел известность, как духовный наставник и учитель сотен людей, смело выступающий против «искажений веры». Игумена Силуана и его общину некоторые даже стали называть старообрядцами. Вот как сам отец Силуан изложил свою позицию в интервью довольно радикальному изданию «Глас православного народа»:

— Я специально не ставил задачу организовать общину. Но Господь постепенно приводил народ — и местных жителей, и приезжих. Приходили и некрещеные — татары, узбеки, крестились, воцерковлялись. Люди устают от городов с их суетой и бесконечной гонкой, поэтому переезжают и целыми семьями, покупают дома и заводят хозяйство. Мы всех принимаем. Господь так управляет, что всем есть и еда, и одежда — неважно, сотня нас или две. Господь же сказал: ищите прежде всего Царствие Божие, и остальное приложится.

По сведениям Вадима Розенфельда, гром грянул на прошлой неделе, когда стало плохо пожилой прихожанке прямо в храме. Высокая температура и одышка заболевшей женщины не на шутку обеспокоили других членов общины, которые вызвали «скорую помощь». Позднее женщине сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

— По моим данным, даже после этого взять общину под «карантинный ноготь» не решились, — уточнил Вадим Розенфельд. — Игумена кротко попросили сделать дезинфекцию и соблюдать изоляцию, но, судя по всему, отец Силуан не торопился подчиниться требованиям инфекционистов и вновь объявил подобные требования «гонениями». В итоге через несколько дней по общине пошла температура и к 25 мая сильный жар был у 10-12 человек.

Все член общины во главе с игуменом Силуаном были госпитализированы. Примечательно, что, по данным Вадима Розенфельда одна насельница все-таки ухитрилась сбежать из общины.

Прокомментировать данную ситуацию в минздраве Башкирии затруднились, в Роспотребнадзоре также подробной информацией о происшедшем в религиозной общине села Ишпарсово пока не располагают.