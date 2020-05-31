В Башкирии за сутки выписано больше людей, чем стало новых зараженных коронавирусом
Сайт СтопКоронавирус.рф опубликовал свежие данные о распространении коронавируса в Башкирии и других регионах страны.
Сегодня, 31 мая, общефедеральный сайт СтопКоронавирус.рф опубликовал новые данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по регионам страны.
Для жителей Башкирии свежие данные выглядят довольно оптимистично. Специалисты выявили за сутки 75 новых случаев инфицирования людей вирусом COVID-19. Общее число случаев заражения достигло цифры 3260.
Новых летальных исходов, вызванных данным вирусом, в республике за сутки не было отмечено, данный показатель уже продолжительное время держится на отметке 18.
При этом выписались из стационаров республики за сутки 88 человек, излечившихся после инфицирования COVID-19, что существенно больше числа новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество излечившихся – 1116.
В комментариях к информации сайта «СтопКоронавирус.рф» в соцсетях интернет-пользователи отмечают, что расслабляться рано. Многое зависит от того, какая информация станет поступать в последующие после выходных дни.
По России за последние сутки было выявлено 9 268 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 3 784 (40,8%) случаев инфицирования обнаружено у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
В целом по стране нарастающим итогом зарегистрировано 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 171 883. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 4 414 человек. Больше всего их было выписано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки подтверждено 138 летальных случаев с коронавирусом.