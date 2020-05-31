В Башкирии за сутки выписано больше людей, чем стало новых зараженных коронавирусом

Сегодня, 31 мая, общефедеральный сайт СтопКоронавирус.рф опубликовал новые данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по регионам страны.

Для жителей Башкирии свежие данные выглядят довольно оптимистично. Специалисты выявили за сутки 75 новых случаев инфицирования людей вирусом COVID-19. Общее число случаев заражения достигло цифры 3260.

Новых летальных исходов, вызванных данным вирусом, в республике за сутки не было отмечено, данный показатель уже продолжительное время держится на отметке 18.

При этом выписались из стационаров республики за сутки 88 человек, излечившихся после инфицирования COVID-19, что существенно больше числа новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество излечившихся – 1116.

В комментариях к информации сайта «СтопКоронавирус.рф» в соцсетях интернет-пользователи отмечают, что расслабляться рано. Многое зависит от того, какая информация станет поступать в последующие после выходных дни.

По России за последние сутки было выявлено 9 268 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 3 784 (40,8%) случаев инфицирования обнаружено у контактных лиц без клинических проявлений болезни.