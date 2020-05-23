Власти Уфы продлили срок ограничения движения по улице Комсомольской

В Уфе продолжается ремонт дорог по улице Комсомольской. Работы начались еще в прошлом году. Планируется завершить ремонт объекта, протяженностью 3,84 километра к концу следующего года. Сейчас движение по улице Комсомольской ограничено, однако в мэрии города сообщили, что такие меры будут действовать 15 июня 2020 года.