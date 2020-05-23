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Posted 23 мая 2020, 05:36

Published 23 мая 2020, 05:36

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Власти Уфы продлили срок ограничения движения по улице Комсомольской

23 мая 2020, 05:36
В администрации города рассказали в чем причина.

В Уфе продолжается ремонт дорог по улице Комсомольской. Работы начались еще в прошлом году. Планируется завершить ремонт объекта, протяженностью 3,84 километра к концу следующего года. Сейчас движение по улице Комсомольской ограничено, однако в мэрии города сообщили, что такие меры будут действовать 15 июня 2020 года.

— В период проведения дорожно-ремонтных работ на участках поквартально вводится ограничение дорожного движения. В частности, от улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной ограничение движения автотранспорта проезжей части по четырём полосам будет продлено до 15 июня 2020 года, — сообщили в администрации города.

Отметим, что ремонтные работы не закончились и на участке от улицы Бессонова до Округа Галле. Сейчас там проводятся работы по сборке дорожной одежды. Рабочие уже завершили монтаж ливневки и сняли 10 тысяч квадратном метров старого асфальта.

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