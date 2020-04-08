Администрация Уфы сообщила о перекрытии Комсомольской улицы
8 апреля, 18:32ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Перекрытие участка улицы запланировано из-за ремонта.
По данным муниципалитета, планируется перекрыть участок от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева по четной стороне. Ездить предлагается по двум полосам нечетной стороны Комсомольской улицы.
В администрации отметили, что движение транспорта будет перекрыто в период с 9 апреля до 15 июня. В муниципалитете напомнили, что протяженность реконструкции составит 3,84 километра. Работы были начаты в сентябре 2019 года, завершить их планируется до конца 2021 года.
Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.
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