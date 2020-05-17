В мае кибермошенники похитили у жителей Башкирии более 3 млн рублей

Posted 17 мая 2020, 15:35
Published 17 мая 2020, 15:35
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
Общая сумма похищенных денег в мае у жителей региона составляет как минимум 3,3 млн руб.
Как сообщает РБК — Уфа, в каждом отдельном случае злоумышленники действуют разными методами, которые, однако, имеют много общего. Как правило, кибермошенники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками банка и под разными предлогами просят перевести деньги на другие счета либо сообщить конфиденциальные данные, с помощью которых можно похитить средства на карте.
Так, 16 мая отдел МВД России по Белорецкому району сообщил о нескольких случаях списания денег в крупном размере с карт местных жителей. В частности, жительница Белорецкого района 40 лет рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом того, что по ее карте проходят подозрительные операции, попросил назвать коды из смс-сообщения. Получив эти данные, он похитил с ее карты более 430 тыс. рублей.
По данным МВД по Башкирии, в 2020 году в регионе уже зафиксировано около 2500 общеуголовных мошенничеств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их стало больше почти на 40%. Среди наиболее распространенных схем — обман держателей банковских карт под видом звонка из службы безопасности кредитно-финансового учреждения. В апреле зарегистрировано около 700 заявлений от граждан о мошенничествах.
Ранее Роскомнадзор предупреждал россиян о росте случаев кибермошенничества в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим в ведомстве дали несколько важных советов:
1. Доверяйте только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.
2. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.
3. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.