В мае кибермошенники похитили у жителей Башкирии более 3 млн рублей

2. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.