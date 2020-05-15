В Башкирии запустят производство материалов для защитных костюмов

Posted 15 мая 2020, 06:30
Published 15 мая 2020, 06:30
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
О запуске производства нетканного материала для защитных костюмах было заявлено 14 мая на совещании с Радием Хабировым. О готовности развернуть такое производство заявил гендиректор компании по разработке автоматизированных комплексов «Уральские роботы» Алексей Корнилов.
Сообщается, что инвестор готов вложить 188 млн рублей в строительство комплекса в Белорецком районе и последующую закупку технологического оборудования. По словам министра промышленности и энергетики Александра Шельдяева, это хороший проект, так как республика получит своего собственного производителя.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что актуальность проекта очевидна и для муниципалитета это очевидные инвестиции. Проект решено было внести в перечень приоритетных. Власти республики намерены выделить земельный участник и предоставить льготное финансирование из Фонда развития промышленности.