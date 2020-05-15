В Башкирии запустят производство материалов для защитных костюмов

Сообщается, что инвестор готов вложить 188 млн рублей в строительство комплекса в Белорецком районе и последующую закупку технологического оборудования. По словам министра промышленности и энергетики Александра Шельдяева, это хороший проект, так как республика получит своего собственного производителя.