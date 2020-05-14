В Санкт-Петербурге выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

Это явилось рекордным показателем суточной заболеваемости с начала пандемии. За день в Северной столице от нового коронавируса умерли шесть человек. Общее количество жертв составило 69.

Как передает Newia, за весь период эпидемии в Санкт-Петербурге заболели около девяти тысяч человек, выздоровели 1,9 тысяч.

Также отмечается, что в Ленинградской области вчера, 13 мая положительный диагноз был поставлен 69 жителям. Общее количество заразившихся – 1775. Скончалось за весь период пандемии шесть человек.