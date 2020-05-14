В Санкт-Петербурге выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
14 мая, 15:27ОбществоФото: pxhere.com
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В городе Санкт-Петербург за последние сутки установили 460 новых случаев коронавируса. Такие данные привели в оперативном штабе.
Это явилось рекордным показателем суточной заболеваемости с начала пандемии. За день в Северной столице от нового коронавируса умерли шесть человек. Общее количество жертв составило 69.
Как передает Newia, за весь период эпидемии в Санкт-Петербурге заболели около девяти тысяч человек, выздоровели 1,9 тысяч.
Также отмечается, что в Ленинградской области вчера, 13 мая положительный диагноз был поставлен 69 жителям. Общее количество заразившихся – 1775. Скончалось за весь период пандемии шесть человек.
По всей России за прошедшие сутки Covid-19 подтвердился меньше, чем у десяти тысяч жителей, умерли 93 пациента.
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